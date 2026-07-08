Annenin adalet çığlığı

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 29 Haziran’da öğle saatlerinde, Ece Naz Macit (18), arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu evde tabancayla başından vuruldu. Ece Naz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ece Naz’ın evin mutfağında patates kızarttığı sırada arkasından tabancayla ateş edilerek vurulduğu belirlendi. Olay sırasında evde bulunan arkadaşları S.C.G. (19) ve Y.O. (19) isimli erkekler ile A.A. (17) isimli kız, polis tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli, ifadelerinde birbirini suçladı. Şüpheliler, tutuklandı. Kızının ölümüne ilişkin konuşan Döne Macit, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

‘BENİM ÇOCUĞUMU YEDİLER’

Olay günü kızının arkadaşına gittiğini belirten Macit, “Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum. Gençleri ve çocukları öldürülenlerden destek bekliyorum. Daha nereye kadar? Canı sıkılan birini vuruyor. Bu kadar kolay mı? Bir hayat bu kadar kolay mı dünyaya geliyor? Kolay mı yetişiyor bir evlat? Neden buna bir dur diyen yok? Ben de şimdiye kadar izliyordum. Hep başkalarına üzülüyordum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün unutulacak. 3-5 gün konuşacaklar sonra unutulacak. Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartması kızartırken. Evime patates almayı bile düşünmüyorum. Patates evime haram oldu” dedi.

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Ağıt yakarak gözyaşı döken anneanne Hayriye Gazi ise “O benim bir tanemdi. Çiçeğimi aldı gittiler. Onun kanı yerde kalmasın, ne olur? Kurtarın yavrumu. Adalet yerini bulsun. Adalet istiyoruz biz” diye konuştu.