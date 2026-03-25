‘Annemizi kasten öldürdün’ suçlaması

Haberin Devamı

İSTANBUL Sarıyer’de 28 Ekim 2025’te sağlık ekipleri, emniyete, 85 yaşındaki Aysel Yaman’ın düşme nedeniyle hastaneye getirildiği ve kalbinin durduğunu bildirdi. Yaman’ın işinsanı ve ekonomist oğlu İskender Yaman ile yapılan görüşmede, annesinin bahçedeyken yerde gördüğünü ve sağlık ekiplerine haber vererek hastaneye götürüldüğünü söyledi. İskender Yaman ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı.

‘OTOPARKTAN ÇIKARKEN BİR SES DUYDUM’

İskender Yaman ifadesinde, aracıyla otoparktan çıkarken bir ses duyduğunu belirterek “Arabadan indim, baktığımda annem yerde oturur vaziyette duruyordu. Ambulansı aradık ve annemi hastaneye götürdüler” dedi. Yaman’ın avukatı da müvekkilinin bilmeden ve istemeden kazayı yaptığını ve annesine zarar verme kastının olmadığını belirterek serbest bırakılmasını istedi. İskender Yaman, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporunda, İskender Yaman’ın yaşanan olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Aysel Yaman’ın kızı Leyla Akkuş, annesinin ölümünde cinayet şüphesi ve bilinçli taksir olduğunu iddia ederek kardeşi İskender Yaman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Leyla Akkuş’un avukatı Mert Erdoğan tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İskender Yaman’ın bilirkişi raporuyla çelişen gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu öne sürülerek, “Olay, 112 ekiplerine düşme şeklinde bildirilmiş, araba çarptığı şeklinde aktarılmamıştır. Araba çarptığı şeklinde söylenseydi, Aysel hanım çok daha yakın bir hastaneye sevk edilecek ve farklı bir yöntemle hayatta kalabilecekti. Bu yönüyle yanlış tedavi uygulanmasına sebep olarak Aysel Yaman’ın ölümünde İskender Yaman’ın taksir değil kast olduğu kabul edilmelidir” denildi.

Dilekçede, İskender Yaman’ın yıllardır annesi ve babasını Leyla Akkuş ve diğer aile üyelerine göstermediği ve yakınlık kurmalarına izin vermediği de ileri sürüldü. Avukat Mert Erdoğan, dilekçenin devamında “Aysel Yaman, durumu çok iyi olan birisidir. İskender Yaman, müvekkilin satın aldığı ve annesine devrettiği taşınmazlara haksız bir şekilde el koymuştur. Bu sebeple kardeşler arasında dava bulunmaktadır. Davayla ilgili Aysel Yaman mahkemede yemin eşliğinde ifade verecekti. Aysel Yaman’ın yemin etmesi ve dava konusu taşınmazlarının hak sahibinin müvekkil olduğunu söylemesi durumunda İskender Yaman zor durumda kalacak ve davayı kaybedecekti. Bu nedenle İskender Yaman’ın annesine baskı uygulamış olması ihtimali vardır. İskender Yaman, annesinin vefatından bir gün önce davanın olduğu mahkemeye giderek dosyanın tüm fotokopisini istemesi de şüpheli bir durum olup tesadüfleri aşmaktadır. Bilirkişi raporunda Aysel Yaman’ın taşınmazlarının değerinin toplam 60 milyon lira olduğu belirtilmiştir. Olayın meydana gelmesinde cinayet olma şüphesi ya da İskender Yaman’ın kast ve bilinçli taksiri bulunduğunu düşünüyoruz.”

Haberin Devamı

BABALARI İÇİN DE DAVA AÇTILAR

Leyla Akkuş, suç duyurusunun ardından kardeşi İskender Yaman’ın anne ve babaları üzerindeki malvarlıklarının bir kısmına el koyduğunu ileri sürerek Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Leyla Akkuş ile diğer kardeşleri, sağ kalan babalarına vasi olarak atanmak istediklerini belirtti. İskender Yaman’ın babalarını kaçırdığını ileri süren Leyla Akkuş ile diğer kardeşleri, babalarının can ve mal güvenliğinden endişe duyduklarını da iddia etti. Mahkeme babanın hastaneye sevk edilerek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.