‘Annemizi ihmal öldürdü’ şikayeti

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Kocaeli Kartepe'de, 14 Ocak günü ailesiyle birlikte bir tesise giden 3 çocuk annesi Tuğba Paloluoğlu (50), buradan aldığı şambrelle kaymaya başladı. Paloluoğlu, pistten çıkarak 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Paloluoğlu, yakınları ve işletmeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Paloluoğlu, kurtarılamadı.

Tuğba Paloluoğlu’nun oğulları, pistin yanındaki tel örgülerde açıklık olduğunu iddia ederek işletmeden şikâyetçi oldu. Savcılık, ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçlamasıyla işletme sahibi ve sorumlu çalışanlar hakkında soruşturma başlattı. Tuğba Paloluoğlu’nun oğlu Murat Yaşık (24), “Kayak merkezinde kayarken aşağıda tellerin yırtık olduğu söylenmedi. Tellerdeki boşluktan annem uçarak uçuruma düştü ve vefat etti. İhmal olduğunu düşündüğümüz için şikâyetçi olduk” dedi.

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Murat Yaşık - Muhammed Yaşık

İŞLETME İDDİALARI REDDETTİ

Pisti işleten Sis Dağı firmasından yapılan açıklamada ise tellerde herhangi bir açıklık olmadığı belirtildi. İşletme sahibi, yaşanan olayda tesisin herhangi bir ihmali olmadığını, Paloluoğlu’nun tellere çarpıp üstünden aşağıya uçtuğunu öne sürdü.