Annemize babamıza bile en az 1 metre mesafe

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, gençlerin sürekli dışarda olmaları ve hastalığı yakalansalar bile hafif atlatmaları ve bilememeleri nedeniyle koronavirüsün hızla yayılabileceğine dikkat çekti. Azap, “Tatil diye kalabalığa girmeyin, büyüklerinizle araya bir metre mesafe koyun” uyarısı yaptı. Azap, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Gençler daha dikkatli olmalı. Sosyal mesafeyi korumalı ve araya mutlaka bir metre mesafe koymalı. Özellikle büyükleri konusunda dikkat etmeli. Sarılmamak, tokalaşmamak çok önemli. Tatil diye alışveriş merkezine, kalabalık ortamlara girmemeliler. Hasta olanlar asla dışarı çıkmamalı. Ellerini sık yıkamaları çok önemli. Yani burada en büyük görev gençlere düşüyor. Çünkü hastalık yüzde 80 hafif seyrediyor, yüzde 2-3 vaka ölüyor. Dışarıda dolaşacak olan gençler özen gösterirse sıkıntı minimuma iner.

PARK YERİNE AÇIK ALAN

Çocuklar için de aynı kural geçerli. Olanak varsa, park yerine açık alanda oynasınlar. Çünkü enfekte olmuş biri oraya dokunduğu an yine hastalık bulaşabilir. Buralarda sürekli temizlik mümkün olmayacaktır. Parka gidilmişse eve gelir gelmez çocuklar üstlerini değiştirip ellerini yıkasınlar. Yaşlılarla araya sosyal mesafe koymak yine çok önemli.”

TATİLDE DE MESAFEYİ KORU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tatilde de uyulması gereken kurallar bulunduğunu belirterek, “Bu dönemde asıl olan, zor ama evden çıkmamaktır. Bu mümkün değilse kalabalık ortamdan uzak olunmalı. Kişi kendi yazlığına gidiyorsa gitsin, kalabalık olmayan bir otele gidebilir ancak yemek yediği masa önemli. Kendisinden önce kalkan kişi enfekte ise o zaman bulaşma olacaktır. Gidilen yerde insanlarla bir metre mesafeden daha yakın olunmamalı” dedi.