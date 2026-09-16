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'Annemi taciz etti' deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#İstanbul#Eyüpsultan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 09:48

İstanbul Eyüpsultan'da Hasan Hüseyin K. isimli kişi, annesini taciz ettiğini ileri sürerek Gürkan A.'yı ağabeyi ve babasının önünde pompalı tüfekle yaraladı. İki bacağından yaralanan Gürkan A., hastanede tedaviye alındı.

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Olay, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Hüseyin K., annesini taciz edip ısrarla takip ettiğini öne sürdüğü Gürkan A. ile görüşmek istedi. Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’yı ağabeyi Özkan A. (32) ve babası Hidayet A.’nın (56) önünde pompalı tüfekle bir el ateş etti. Ardından mahalledeki parka giden Hasan Hüseyin K., Gürkan A.’nın sağ ve sol bacağına ruhsatsız tabancayla birer el ateş ederek yaraladı.

Annemi taciz etti deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu

EYÜPSULTAN DEVRİYE EKİPLERİ YAKALADI

Olay yerinden kaçmaya çalışan Hasan Hüseyin K., bölgede devriye gezen Eyüpsultan Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Gürkan A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Parkta yapılan incelemede ise 2 boş kovan, 1 tabanca fişeği ve 1 mermi çekirdeği bulundu.

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Annemi taciz etti deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu

ŞÜPHELİNİN 4 EMNİYETE GELİŞ KAYDI VAR

Polisin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin K.’nın, 'dolandırıcılık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 4 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi. Gürkan A.’nın ise 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin K., 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Annemi taciz etti deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu

OLAY ANI KAMERADA

Hasan Hüseyin K.’nın Gürkan A.’ya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Annemi taciz etti deyip dehşet saçtı: Ağabeyi ve babasının önünde silahla vurdu

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#Taciz#İstanbul#Eyüpsultan

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