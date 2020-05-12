"Anneme yüzük alacağım" dedi, soygun anları saniye saniye kameralara yansıdı

Olay, saat 12.50 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık 3 ay önce de soyulan kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kişi, yüzükleri incelemek istediğini söyledi. Yüzünde cerrahi maske ve elinde eldiven bulunan kişi, yüzük tablasındaki yüzükleri incelemeye başladı. Kuyumcunun bir anlık dalgınlığını fırsat bilen kişi, yaklaşık 200 bin lira değerindeki yüzükleri alarak kaçtı.

Kuyumcuda bulunanlar peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde delil ve güvenlik kamera kayıtları incelemesi yapan polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÜÇ AY ÖNCEKİ OLAYI ATLATAMAMIŞKEN BUGÜN TEKRAR YAŞADIM"



Üç ay önce de gasp edildiğini söyleyen kuyumcu dükkanının sahibi İrfan Çelik, “Üç ay önce altı kişi gelip beni içerde silahla gasp ettiler. Silahla vurdular ağzımı, yüzümü dağıttılar. Daha ben bunu atlamamışken bugün yine bir şahıs geldi, 'anneler gününe özel bir yüzük alacağım anneme' dedi. Yüzük beğenecek diye tabla çıkardım önüne koydum. 'Kart çekeceğim' dedi. 'Tamam' dedim. 200 bin liralık tablayı alıp kaçtı. Ben bu dükkanı eşten, dosttan borç alarak, bankalardan kredi çekerek açtım. Evim kira, dükkan kira ve ben çok sıkıntılı bir durumdayım. Zar zor ayakta duruyorum, yetkililerden yardım istiyorum. Güvenlik güçlerimize yalvarıyorum, 200 bin lira bugün gitti, 100 bin lira da üç ay önce gitti. Ben bunu nasıl koyacağım yerine? Sicilim de bozuldu bankalar da kredi vermiyor. Gelen o şahıs müşteri olarak geldi, 'Anneme hediye alacağım kredi kartı geçiyor mu' dedi. 'Geçiyor' dedim. Gitti yirmi dakika sonra geldi. 'Abi o yüzüğe bakabilir miyim' dedi. Tablayı önüne koyar koymaz alıp kaçtı, peşine koşmama rağmen yetişemedim" şeklinde konuştu.