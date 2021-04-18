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DHA
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Annelerinin ilgilenmediği yavru babun ve sırtlanı biberonla besliyorlar

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Annelerinin ilgilenmediği yavru babun ve sırtlanı biberonla besliyorlar

MERSİN'deki Tarsus Doğa Parkı’nda doğum yapan babun ve sırtlan, yavrularıyla ilgilenmeyince minik hayvanlar, görevli veteriner hekimler tarafından biberonla beslenmeye başlandı. Yavrular, parkın maskotu haline geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan ve diğer adı Habeş maymunu olan babun ile ana vatanı Afrika ve Asya olan sırtlan doğum yaptı. Yavrular, yaşadıkları stres nedeniyle anneleri tarafından ilgisiz bırakılınca, özel korumaya alındı. Veteriner hekimler tarafından kuvözde biberonla beslenen babun yavrusuna 'Nisan' ismi verildi. Sağlık durumu iyi olan babun yavrusu, biraz büyüdükten sonra annesinden farklı kafese bırakılacak. Yine annesi tarafından istenmeyen sırtlanın yavrusuna ise 'Seko' ismi verildi. Seko da bir süre özel bakımla beslendikten sonra özel kafese yerleştirilecek.

Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavruların parkın maskotu haline geldiğini, sağlıklı şekilde yaşamlarına devam edeceğini kaydetti.

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