Annelerimizi kutluyorum

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şöyle dedi: “Şefkatiyle ve fedakârlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle ‘Türkiye Yüzyılı’ idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”

Haberin Devamı

EMİNE ERDOĞAN: ANNELER IŞIKTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor. Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa, karanlık yoktur” dedi. Emine Erdoğan Anneler Günü mesajına şöyle devam etti:

“Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri’ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum. Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum. Bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum.”