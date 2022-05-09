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Annelerimiz müşfik bir sığınaktır

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anneler Günü#Twitter
Annelerimiz müşfik bir sığınaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Anneler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Erdoğan mesajında, şöyle dedi: “Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti ‘cennetin annelerin ayakları altında olduğunu’ belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

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‘HOŞÇA KAL ANNE’ ŞİİRİNİ PAYLAŞTIM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğrafların yer aldığı videoyu, İbrahim Sadri’nin “Hoşça Kal Anne” şiiri eşliğinde paylaştı. Erdoğan mesajında, “Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anneler Günü#Twitter

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