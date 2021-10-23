Anneleri ölen kedileri 'Fındık' köpek emziriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Öğretmenlerin pandemi sınavı Yüz yüze eğitimde 45 gün raporuÖğretmenlerin pandemi sınavı! Yüz yüze eğitimde 45 gün raporu#Yüz Yüze Eğitim
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Balıkçıların ışık isyanı Balıklar şaşırıyorBalıkçıların ışık isyanı! 'Balıklar şaşırıyor'#Balıkçılar
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Bakan Akardan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldıBakan Akar'dan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldı#Bakan Akar
Kendini Picasso sanan aşçılar her yerde varKendini Picasso sanan aşçılar her yerde var!#Picasso
Putin tatilinde Türkiyeye geliyorlar... Sürpriz turistler'Putin tatili'nde Türkiye'ye geliyorlar... Sürpriz turistler#Turizm
Başkan son rakamları açıkladı İhracatta büyük atakBaşkan son rakamları açıkladı! İhracatta büyük atak#İhracat
Hollandadan geldi Türkiyeden almayı düşünüyor Fiyatı 100 bin euroHollanda'dan geldi Türkiye'den almayı düşünüyor! Fiyatı 100 bin euro#Kapadokya
İstila ettiler Dikkat: Hastanelik olabilirsinizİstila ettiler! Dikkat: Hastanelik olabilirsiniz#Yakıcı Denizanası
Onlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyorOnlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyor#Mehmetçik
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddiaEsra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia#Esra Hankulu
Alec Baldwinden trajik kaza sonrası ilk sözlerAlec Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk sözler #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Kendimi iyi hissetmek için yaptımKendimi iyi hissetmek için yaptım!#Serap Paköz
HABERLERGündem Haberleri

Anneleri ölen kedileri 'Fındık' köpek emziriyor

#Köpek#Kedi#Ataşehir
Anneleri ölen kedileri Fındık köpek emziriyor

Ataşehir'de kazada anneleri ölen kedilere 'Fındık' isimli sokak köpeği sahip çıktı. Kendi yavruları da ölen 'Fındık' emzirerek kedilere annelik yapıyor. Kediler ile köpeğin o halleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Haberin Devamı

İçerenköy Mahallesi'nde kazada ölen kedinin yavrularına, kendi yavruları da ölen 'Fındık' adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği, yaklaşık 1 haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredekilerin ilgilisini çekiyor.

"HEM OYNUYORLAR, HEM DE EMZİRİYOR"

Mahalle sakini Erdal Büyükbaş "Bu kedi yavrularının annesine araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpekler yapıyor, annelik yapıyor yani. Bir kedi, köpek dostluğu pekişti. Hem oynuyorlar, hem emziriyor. Gece de beraber yatıyorlar, bir yer yaptık. Köpeğimizin ismi Fındık. Fındık sağ olsun yavrulara bakıyor sahiplendi. Annelik yapıyor." dedi.

Anneleri ölen kedileri Fındık köpek emziriyor

"İLK DEFA BÖYLE BİRŞEYE TANIKLIK EDİYORUM"

Köpeğin kedileri emzirdiği videosunu çeken Sevilay Büyükbaş "Kedi ile köpeğin dostluğunu görmemiştim. Köpek de kedileri çok güzel sahiplenmiş. İnsanların bile yapmadığını kedi köpek yapıyor. Çok güzel bir şey bence. Bu da maşallah hiç sesini çıkartmadan emziriyor. İlk defa böyle bir şeye tanıklık ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Anneleri ölen kedileri Fındık köpek emziriyor

"ANNELİK YAPIYOR, GAYET DE GÜZEL ANLAŞIYORLAR"

Mahallede iş yeri sahibi Servet Koç "Kedimizin adı Şero. Akşama kadar zaten bizim dükkandan geçiniyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür de emziriyor. Diğer siyah kedi de var, onunla emziriyor. Onun haricinde gayet güzel anlaşıyorlar. Zaten hepsi akşama kadar bizim dükkandan çıkmıyor. Annelik yapıyor, gayet de güzel sahipleniyor" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler:

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparımTarihe geçecek yanlış park tepkisi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Kedi#Ataşehir

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir