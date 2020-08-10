Anneleri ölen beş yavru kediye ekiplerden yardım eli

Beşiktaş Belediyesi anneleri ölen beş yavru kediye sahip çıktı. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz kedileri gerekli sağlık kontrollerinden geçirerek sahiplendi.

“SÜT ANNEYE SAHİP OLAN KOMŞULARIMIZ LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇSİN”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediyesi Veteriner Sağlık Teknikeri Damla Göksu Aygül, yavrulara titiz bir şekilde bakıldığını belirterek şunları ifade etti:

“Üç gün önce Dikilitaş Mahallesi’nden bir vatandaşımızın ihbarı üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemede beş yavru kedinin annesinin öldüğü tespit edildi. Zor durumda olan yavrularımızı birimimize getirdik ve hemen bakımlarını yaptırdık. Şu an yavrular çok küçük olduklarından ve de süt anne bulunmadığından beslenme ve tuvalet ihtiyaçlarında yardımcı oluyoruz. Buradan komşularımıza seslenmek istiyorum; süt anneye sahip olan komşularımız lütfen bizimle iletişime geçsin”

“BEŞİKTAŞLILARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kedi yavrularının korunma altına aldıklarını belirterek komşularını gönüllü olmaya davet etti.

Akpolat, ‘’Gelen ihbar üzerine ekiplerimiz harekete geçerek anneleri ölen 5 kedi yavrusunu korumaya aldı. Yavrularımızın gerekli bakımları gerçekleştirildi. Süt anne olmadığı için personellerimizin biberonla beslediği yavrularımız için süt anne kedisi olan gönüllü Beşiktaşlılarımızın desteğini bekliyoruz.’’ dedi.