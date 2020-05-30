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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

Anneleri ölen 4 yavru kirpi, koruma altına alındı

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Anneleri ölen 4 yavru kirpi, koruma altına alındı
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, anneleri ölen 4 yavru kirpi, koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde, anneleri ölen 4 yavru kirpiyi gören vatandaş, duyarlı davranıp bu canlıları alıp evine getirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personeli, teslim aldıkları yavru kirpileri, bakım ve tedavileri yapılmak üzere, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Yaban Hayvanı Rehabilitasyon ve Bakım Ünitesi'ne getirdi. Burada şırınga ile süt verilip muayene edilen kirpi yavrularının, kendi yaşamlarını sürdürebilecek duruma geldiği zaman yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı kaydedildi.

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