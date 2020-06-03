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ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Anneleri ölen 2 yavru tilki koruma altına alındı

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Anneleri ölen 2 yavru tilki koruma altına alındı
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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde anneleri öldüğü belirlenen yavru 2 tilki, koruma altına alındı.

Hilvan’da boş bir arazinde 2 yavru tilkiyi gören vatandaşlar, durumu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, tilkilerinin annelerinin öldüğünü belirledi. Ekipler, yavru tilkilerini alarak merkeze getirdi. Koruma altına alınan yavru tilkilerin rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

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