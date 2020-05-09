Anneler Günü’nden önce en çok bu merak ediliyor, Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Çiçekten korona bulaşmaz

PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı):



Bu virüs bitki hücresinde yaşamıyor. Dolayısıyla virüsün çiçeklerle veya süs bitkileriyle bulaşma durumu bildirilmedi ama çiçekçilerin maskelerini doğru takması önemli. Çiçekçiler maske takarsa bulaşı önlemek için iyi olur.



ANTİKOR TESTİ HASTALIĞI ELE VERİR

Turgut ÖZ soruyor:

Diyelim; öksürük, ateş vs. ile ilgili hastaneye yapılan başvuruda COVID-19 testi negatif çıktı. Bu kişinin daha önce hastalığı geçirip geçirmediği anlaşılır mı?





PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):



Evet, COVID-19 antikor testi hastalığı geçirmiş kişilerde pozitif bulunur.



KRONİK HASTALIĞI OLANLAR, HÂLÂ RİSK VAR

Kenan YÜKSEL soruyor:

AVM’ler açılıyor, berberler aynı şekilde... Ama kronik rahatsızlığı olanlar veya riskli grubundaki diğer kişiler hakkında herhangi bir şey söylenmedi. Bu gruptakiler işlerine ne zaman dönebilecekler?



PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Kronik hastalığı olanların işe başlayabilmesi için henüz verilmiş karar yok. 65 yaş üzeri olup çalışanlar da var. Örneğin vakıf üniversitelerindeki tıp alanı dışındaki öğretim üyeleri... Bu kişilerin de şu an çalışması için bir izin yok. Tabii tespiti yapılamadığından kronik hastalığı olanların üzerinde yasal yasak yok. Ancak bu kişiler biz “Zorunluluk yoksa sokağa çıkmayın” diyoruz çünkü sokakta hâlâ risk var. Hatta mevcut ‘belli gruplar belli saatlerde çıksın’ uygulaması dışındaki herkes yerinde yani evinde kalsın. Alınan tedbir kararlarının aslında çok azı esnetildi.

KALPTEKİ SORUN COVID-19 HASTALIĞI BELİRTİSİ OLABİLİR

Hasan YURTERİ soruyor:

2009 ve 2015 yıllarında kalbime stent takıldı. Şu anda göğüste sıkıntı var; salgın sebebiyle hastaneye gitmeye korkuyorum. Ne yapmalıyım?



PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Hastaneye üç sebepten mutlaka gitmelisiniz. Birincisi Çin’den gelen yayınlardan da gördüğümüz kalp hastalığı varmış gibi bulgu vererek hastaneye müracaat eden bazı kişilerde COVID-19 saptanmış. Biliyoruz ki kalp hastalarında COVID-19 tutulumu sağlıklı hastalara göre daha fazla. İkincisi stentlerinizde veya diğer damarlarınızda problem var mı diye mutlaka bakmak lazım. Üçüncüsü, bazı vakalarda virüs doğrudan kalp ve damar dokularına saldırarak ciddi sonuçlara yol açıyor. Bu üç ihtimali de sizin ayırt etmeniz mümkün değil, mutlaka kontrolden geçmeniz gerekir.