×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anneler Günü'nde hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik#Sağlık
Anneler Gününde hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 13:23

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde Hüseyin Özdemir, ve eşi Sevgi Özdemir'in(39) ölümüyle neticelenen trafik kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Anneler günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sevgi Özdemir'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için eşi Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka tır, park halindeki tıra arkadan çarparak yan yattı.

Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi.

Haberin Devamı

Anneler Gününde hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

8 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Otoyolu Sakarya geçişinde karı kocanın ölümüyle neticelenen trafik kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Anneler günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sevgi Özdemir’in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

Anneler Gününde hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Trafik#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!