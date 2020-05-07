Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Pazar günü çiçekçiler çalışacak mı?
Anneler Günü'nün 2020 tarihi için geri sayım devam ederken gözler çiçekçilerin durumuna çevrildi. Bu yıl 10 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü'nün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu güne denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin çalışıp çalışmayacağı soruları gündeme geldi. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? Pazar günü çiçekçiler çalışacak mı?
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “Anneler Günü” unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
Çiçekçiler Mutlu
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz "(Sokağa çıkma kısıtlamasından çiçek satan iş yerlerinin muaf tutulması) Bu karar en azından moral açısından güzel bir gelişme oldu. Çiçekçiler son derece mutlu"
İçişleri Bakanlığının "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesi, çiçek sektöründe sevinçle karşılandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıllara göre durgunluk yaşayan sektörün Anneler Günü dolayısıyla iç piyasada hareketlilik sağlanması için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma isteği karşılık buldu.
İçişleri Bakanlığı bu talebi olumlu karşılayarak, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere gönderilen genelgede çiçek sektörüne ayrıcalık tanıdı.
Genelgeye göre, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
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