Anneler Günü’nde barış mesajı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum. Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyor, hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin.”

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Paylaşımda, Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğraflarına da yer verildi.

EMİNE ERDOĞAN: DİYARBAKIR ANNELERİ EVLATLARINA KAVUŞSUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Yüreğiyle büyüten, varlığıyla öğreten, sevgisiyle dünyayı iyileştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Başta evladını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerini minnetle anıyorum. Onların sabrı ve duası, milletimizin en kıymetli hazinesidir. İnsanlığın onurunu ayakta tutan, gözyaşıyla direniş yazan Filistinli annelerin acısını yürekten paylaşıyor, her birine dayanma gücü diliyorum” ifadelerini kullandı. Evlat hasretini yıllara rağmen ümide dönüştüren Diyarbakır Anneleri’nin en kısa zamanda yavrularına kavuşmasını temenni eden Erdoğan, bilhassa koruyucu annelere canıgönülden teşekkür etti: “Zira kendi canından olmayanı canından aziz bilip sarıp sarmalayan bu yürekler, merhametin yaşayan halidir. Anneliği kalbinde taşıyan bütün kadınların Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, bu ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, şunları kaydetti: “Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz. Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.” CHP Lideri Özel mesajında, annesi Şükran Özel’le birlikte fotoğrafını da paylaştı.

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Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla 32 anne ile de telefonda görüştü. Özel’in Anneler Günü’nü kutladığı isimler arasında tutuklanan 6 CHP’li Belediye Başkanının annesi ve eşi, öldürülen Sinan Ateş’in annesi ve eşi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da yer aldı.

ANNELERDEN EVLATLARA ZİYARET

Anneler Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki şehitlikler doldu taştı. Acılı anneler “Çocuğum bana çiçek alırdı, şimdi ben ona geldim” diyerek şehit evlatlarının mezarlarına çiçek bıraktı, fotoğraflarını sevdi.

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‘MEHMETÇİK’TEN ÖZEL VİDEO

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü’nü videolu paylaşımla kutladı. Videoda, Türk Silahlı Kuvvetler’inin Suriye’nin kuzeyi, Bosna Hersek, Somali, Irak’ın kuzeyi, TCG Kemalreis fırkateyni, İstanbul, İzmir Foça ve Çiğli, Konya, Ağrı, Adana, Şırnak, Kocaeli Gölcük ve Karamürsel, Van, Muğla Dalaman, Iğdır ve Kütahya’daki personelinin annelerine duygularını ifade ettiği görüntüler yer aldı. Atatürk’ün “Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir” sözüne yer verilen paylaşımda, “Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ile aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” denildi.

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