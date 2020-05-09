Anneler Günü pozu

Ankara’da yaşayan Esra Mutlu (38), 10 yıl önce ağır bir ameliyat geçirdi. Tüplerinden biri alındı. Kendisine çocuk sahibi olamayacağı söylendi. 2016 yılında hayatını Recep Alper Mutlu ile birleştirdiğinde ikisi de bu gerçeği biliyordu. Ancak Esra Mutlu vazgeçmedi. Evliliğinin ilk 3 yılında 7 kez tüp bebek tedavisi gördü. 8 farklı operasyon geçirdi. Mutlu çifti başarısız girişimler sonucunda tedaviden vazgeçip evlat edinmeye karar verdi.

‘POZİTİF OLMASI ETKİLEDİ’

Ancak Esra Mutlu son bir şey yaptı. 2019 yılının Anneler Günü’nde bir dilek tuttu. Kara tahtaya, “Bu son anne olmadan geçirdiğim, Anneler günü olsun. Allah’ım amin” diye yazdı.



“Aslında ben vazgeçmiştim. ‘Son bir kez daha deneyelim’ dedik” diyen Esra Mutlu, Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi’nde Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir’e başvurdu. Yaşadığı tüm umutsuzluklara rağmen kendilerine son bir şans tanıyan çift başarılı bir tedavi sonucu elde edilen altın yumurta ile mart ayında bebeklerini kucaklarına aldı. Annenin psikolojisinin tedaviyi etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Berfu Demir, “Annenin pozitif olması, tedaviyi eksiksiz yapmayı ve başarıyı getirdi ”dedi.

‘GÖRDÜĞÜM ANDA ÂŞIK OLDUM’

Oğluna Çınar Alp ismini vermeye uzun zaman önce karar verdiğini söyleyen Esra Mutlu, “Benim için gerçekten bir mucize oldu. Eşimin adı Alp. Eşimin ailesi çok destek oldu bu süreçte, çok köklü bir aile oldukları için de oğlumun adı Çınar olsun istedim” dedi. 6 Mart’ta dünyaya gelen Çınar Alp’a görür görmez âşık olduğunu söyleyen Esra Mutlu bunu da “Bebek ve anne paylaştıkça bir şey oturur derler ya. İlk başta ‘loğusa sendromuna girebilirsin’ dediler. Benimsemeyebilirsin, emzirmek istemeyebilirsin dediler. Ama ben öyle şeyler yaşamadım. Ben gördüğüm anda ona aşık oldum” sözleriyle açıkladı.

EVLAT EDİNMEKTEN VAZGEÇMEDİLER

Koronavirüs ile mücadele döneminde yaşanan süreçte dünyaya gelen ‘Çınar Alp’ annesine en büyük Anneler Günü hediyesi oldu. Bu sene Anneler Günü’nü oğlu ile geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Esra Mutlu, “Çocuğum doğduğunda ilk görüşte aşkı yaşadım, kadınların gücü asla hafife alınmamalı” diye konuştu. Oğlunu kucağına almasına sadece kendisinin değil çevresindeki herkesin mucize olarak baktığını söyleyen Esra Mutlu, evlat edinmeden de vazgeçmediklerini söyledi, “Bizim evlat edinme için başvurumuz donduruldu. Bebeğimiz biraz daha büyüdüğünde tekrar dosyamızı yürürlüğe aldıracağız” dedi.