Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen Anneler Günü, Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu yıl 9 Mayıs Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günde, annelerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, tam kapanma kısıtlamalarında çiçekçiler muaf olacaklar mı sorularına dair merak içindeler. İşte, İçişleri Bakanlığı’nın, Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır konusundaki kararını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sürecini başlattı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar hangi durumlarda sokağa çıkmaya yasağından muaf olduklarını merak ediyorlar. En çok aranan konulardan biri Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olup olmadığı oldu. İşte, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasından detaylar…

Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

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