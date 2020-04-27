Anneler Günü ne zaman? İşte 2020 yılı Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman kutlanacak sorusu, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Belirli tarihlerde kutlanan önemli günler arasında Anneler Günü de yer alıyor. İşte her sana mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’nde alabileceğiniz hediye önerileri…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

KİTAP

Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz.

YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU

Annenize ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu alabilirsiniz.

SENİ SEVİYORUM KUTUSU

Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.

TASARIM ÇİÇEK

Anneniz eğer çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.

KİŞİYE ÖZEL BARDAK

Annenize kişiye özek tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Bardağı kullandıkça mesajını görüp gülümseyecektir.