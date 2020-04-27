Anneler Günü ne zaman? İşte 2020 yılı Anneler Günü tarihi
Anneler Günü 2020 yılında da büyük bir heyecanla bekleniliyor. Önemli gün ve haftalar her yıl belirli tarihlerde kutlanıyor. Sevdiklerine mesajlar göndermek, hediyeler almak isteyen vatandaşlar bu önemli günlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Mayıs ayına az bir zaman kala Anneler Günü için heyecan arttı. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak?
Anneler Günü ne zaman kutlanacak sorusu, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Önemli gün ve haftalar her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Belirli tarihlerde kutlanan önemli günler arasında Anneler Günü de yer alıyor. İşte her sana mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü’nde alabileceğiniz hediye önerileri…
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
KİTAP
Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz.
YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU
Annenize ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu alabilirsiniz.
SENİ SEVİYORUM KUTUSU
Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.
TASARIM ÇİÇEK
Anneniz eğer çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.
KİŞİYE ÖZEL BARDAK
Annenize kişiye özek tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Bardağı kullandıkça mesajını görüp gülümseyecektir.
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