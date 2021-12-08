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Anneler Günü ne zaman? 2022 Anneler Günü tarihi

#Anneler#Anneler Günü
Anneler Günü ne zaman 2022 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü için geri sayım başladı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte Anneler Günü için sorgulamalar da başlamış oldu. Annelerine sürpriz yapmak isteyenler, bu yıl Anneler Günü'nün hangi tarihte kutlanacağını merak etmeye başladı. Peki, her ülkede farklı tarihlerde ihya edilen Anneler Günü, mayıs ayının kaçında kutlanacak? İşte, Anneler Günü tarihi hakkında bilgiler..

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Anneler Günü ne zaman sorusu, bu yıl da milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Evrensel bir gün olan Anneler Günü için hazırlıklar, günler, hatta bazıları için aylar öncesinden başlayabiliyor. Hakkı ödenemeyecek annelerimiz için özel hazırlık yapmak isteyenler, Anneler Günü'nün 2022 tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte 2022 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

105 yıldır mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle ihya edilecek.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

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Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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