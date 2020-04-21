Anneler günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi

Her yıl kutlanan Anneler Günü'nün bu yıl ne zaman kutlanacağı bir çok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Anneler Günü'nün bu yıl hangi tarihlere denk geldiğini ve Anneler Günü'nün tarihçesini merak eden vatandaşlar, Anneler Günü hakkındaki aramalarına hız verdi. İşte, 2020 Anneler Günü tarihi...

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü önümüzdeki yıl 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600’lerin İngiltere’sinde “Anneler Pazarı” kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek “Kilise Ana” kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile “Anneler Pazarı” kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.