Anneler Günü Kutlu Olsun:  ‘İnsanlık elbisesi annelik tezgâhında dokundu’ 

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Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bakanlığın hizmet modellerinden yararlanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı anneler katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ile annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sorun ve taleplerini dinledi. Annelere seslenen Emine Erdoğan, “Asırlardır hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa kucak açan medeniyetimizi, en çok anne kalbine benzetiyorum. Savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum” dedi.

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Emine Erdoğan, üzerlerinde taşıdıkları sevgiden bir evlat, bir aile, bir medeniyet inşa etmiş her bir annenin, iyiliğe olan inançlarını diri tuttuğunu dile getirerek, özetle şunları söyledi: “İnsanlık elbisesinin annelik tezgâhında dokunduğuna inanıyorum. Öyle ki Filistinli annelerin zalimliğe karşı evlatlarını korumak için gösterdikleri vakur duruş, direnişin ve barışın en somut örneğidir. Yüreği yangın yeri olan Filistin’in güçlü kadınlarının acısını paylaşıyor, savaşın, adaletsizliğin kol gezdiği dünyaya anne kalbi genişliğinde bir merhamet diliyorum.”

BAKAN GÖKTAŞ: SİZ EN İYİYE LAYIKSINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen annelerle bir araya geldiklerini belirtti. Göktaş, “Sosyal hizmet modellerimizden faydalanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı annelerimizle Anneler Günü vesilesiyle buluştuk. Anneliğin biyolojik bir olgudan öte sevgiyi, şefkati ve fedakârlığı en üst seviyede yaşatan bir gönül makamı olduğuna inanıyoruz. Hayatın her alanında bizlere ilham kaynağı olan bu yüce makama duyduğumuz hürmetle, onlar için en iyisini yapma gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta savaşın gölgesinde mücadele verenler olmak üzere bütün annelere ve yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlara sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.

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Antalya’da ‘Teraryum Atölyesi’ne katılanlar anneleri için çiçek tasarladı.