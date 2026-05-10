Muhtar beyden ilginç gece: Annelerimiz, bacılarımız istedi

Muhtar beyden ilginç gece: Annelerimiz, bacılarımız istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 11:14

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi’nde muhtarlık tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anneler Günü Leopar Gecesi", renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hem eğlence hem de milli birlik mesajları ön plana çıktı.

Kemerdamları Mahallesi sosyal etkinlik alanında gerçekleştirilen program yaklaşık 3 saat sürdü. Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen geceye mahalle sakinleri yoğun katılım sağladı. Müzik, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle kadınlar doyasıya eğlendi.

"ARTIK GELENEKSEL HALE GELDİ"

Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Annelerimiz, bacılarımız ‘Leopar Gecesi’ düzenlememi istediler, ben de seve seve kabul ettim. Zaten 2 yıldır farklı isimler altında etkinlikler yapıyorduk. Artık bizim gecemiz geleneksel hale geldi" dedi.

Programın en dikkat çeken bölümü ise geçtiğimiz günlerde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Türk bayrağı açan öğrencilere destek verilmesi ve bayrağa yönelik saygısızlıkların protesto edilmesi oldu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan kadınlar, "Bayrağa uzanan eller kırılsın" ve "Bayrak bizim namusumuz, şerefimiz" sloganları attı.

Gece boyunca düzenlenen yarışmalar renkli anlara sahne olurken, katılımcılara lokum, karışık çerez ve limonata ikram edildi. Kadınlar, organizasyondan dolayı Muhtar Ahmet Ayyıldız’a teşekkür etti.

