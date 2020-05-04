Anneler Günü hediyesi ne alınır? El yapımı Anneler Günü hediyesi fikirleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Mayıs ayının ikinci pazar günü kutladığımız Anneler Günü bu sene 10 Mayıs tarihine denk geliyor ancak bu yıl COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle ulaşabileceğimiz hediyeler kısıtlı. Bu nedenle ister internetten alabileceğiniz hediyeleri değerlendirebilir isterseniz de el yapımı Anneler Günü hediyeleri hazırlayabilirsiniz. Peki internetten alabileceğiniz en güzel Anneler Günü hediyeleri neler? İşte Anneler Günü hediyesi fikirleri...

İnternetten Anneler Günü hediyesi ne alınır?

Corona virüsü nedeniyle pek çok kişi evlerinde yapabilecekleri hobilere yöneldi, siz de bu Anneler Günün'de annenizin yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak hediyeler alabilirsiniz.

Makrome kiti

Popülerliği 70'lerde zirveye ulaşan makrome son yıllarda yeniden moda oldu. Yapımı oldukça kolay olan makrome kitiyle annenizin yüzünü güldürebilirsiniz.

Teraryum Kiti

Bitkileri seven ancak alanı olmayan annenize teraryum seti hediye ederek onların bu ihtiyacını az da olsa giderebilirsiniz.

Takı Yapım Malzemeleri ve Setler

Takı yapım malzemeleri ile annenize kendi takılarını yapma imkanı yaratabilirsiniz.

Kanaviçe Seti

Yeni başlayanlar için bir araya getirilen nakış kasnağı, iğne, resimli keten kumaşlar, iplikler ve talimatlardan oluşan kanaviçe setiyle annenizin içindeki yeteneği dışarı çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

Mandala kitapları El Yapımı Kesme Tahtası

Büyükler için boyama ve mandala kitaplarına göz atarak, beğendiğiniz ürünü anında sipariş edebilir annenizin renklerle buluşturabilirsiniz.

El yapımı Anneler Günü hediyesi fikirleri

El Yapımı Kesme Tahtası

Malzemeler

Eskimiş kesme tahtası

Her yüzeye yazabilen kalem

Vernik

Kesme tahtasının üzerine her yüzeye yazan kalem ile Anneler Günü notunuzu yazın, ardından tahtayı vernikleyin ve bir gün kuruması için bırakın.

El Yapımı Magnet

Malzemeler

Kalın karton

Annenizle çekildiğiniz fotoğraf

Mıknatıs

Kalın kartona yapıştırdığınız fotoğraflarınızı düzgünce kesip arkalarına mıknatısları yapıştırarak bu mükemmel görüntüye sahip olabilirsiniz.

Kurutulmuş Çiçeklerden Çerçeve

Malzemeler

Çerçeve

Kurutulmuş çiçek

Yapıştırıcı

Kurutmuş olduğunuz çiçeklerinizi çerçeveleyebilir ve güzel bir dekorasyon ürünü ortaya çıkarabilirsiniz. Ansiklopedi, kitap vs ağır yüzeylerin arasında kurutmuş olduğunuz çiçekler ve yaprakları çerçevelerin içlerinde ya da üzerlerine yapıştırarak kombinleyebilirsiniz.

Kuru Çiçeklerden Dekoratif Mum Yapımı

Gerekli Malzemeler



Cam kavanoz



1 kalıp balmumu



Mum fitili



Kurutulmuş ve düzleştirilmiş çiçekler

Evinizde olan mumları bir araya getirip erittikten sonra kuru çiçeklerle dekoratif mumlar elde edebilirsiniz. Balmumunu kesme tahtasında küçük parçalara bölün. Bir tava içerisinde eritin. Kurutulmuş çiçekleri kavanozun kenarlarına yapıştırın.Fitili bir çubuğa bağlayın ve kavanozun üstüne koyun. Balmumunu kavanoza yavaşça boşaltın. Soğumasını bekleyin.

Kişiselleştirilmiş Anneler Günü Bardağı

Beyaz kupa bardak

Akrilik boya veya yüzeye yazabilen kalem

Küçük boya fırçası

İsterseniz beyaz bardağa akrilik boyayla bir manzara çizebilir, isterseniz sevimli kelebekler yapabilir ya da sadece annenizi neden çok sevdiğinizi anlatacak sözlere yer verebilirsiniz.





