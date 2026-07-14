Anneler arasında tartışma

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Stüdyoya gelen Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, otomobildekilere doğru ateş etmesi üzerine karnından yaralanan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın ikinci celsesi görüldü.

‘BENİM OĞLUM NE OLACAK’

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Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu olayın kontrolü dışında gerçekleştiğini iddia etti.

Anne Ülker Kundakçı, “Herkesin burada anlattığı şeyler bana farklı geliyor. Karadeniz kadınıyım, silah nasıl kullanılır iyi kötü biliyorum. Açıp sıkıp çıkıyor, arkasına bakmıyor. Aleyna diyor ki ‘Kubilay benim kardeşim’ ama sonunda başkasının evine gidip yatıyor. Kubilay ölüyor ama Aleyna halen köpeği soruyor” dedi.

Anne Zuhal Kalaycıoğlu savunma yaparken, Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesiyle sözlü tartışma yaşadı. Zuhal Kalaycıoğlu’nun, “Kızımı bana verin” demesi üzerine anne ve baba Kundakçı “Benim oğlum ne olacak? Benim oğlumu kim getirecek?” dedi. Mahkeme başkanı, anne ve baba Kundakçı ile Zuhal Kalaycıoğlu’nu duruşma salonundan çıkardı.

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Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun ve alınan parmak izi raporunun beklenmesine, adli kontrol tedbirlerinin ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ekim 2026’ya erteledi.

Aleyna Kalaycıoğlu ise duruşma salonundan çıkartıldığı sırada ağlayarak, “Suçsuz olduğumu herkes biliyor, herkes” diye bağırdı.