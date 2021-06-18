Anneden 2 Ã§ocuÄŸuna ÅŸok dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§lamasÄ± Ä°nsanÄ±n evladÄ± bÃ¶yle olur mu

AyÅŸe Korucu ile 3 Ã§ocuÄŸuna, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine bir dÃ¼kkan ile 2 daire miras kaldÄ±. Ancak anne AyÅŸe Korucu, Ã§ocuklarÄ± Yeliz AkgÃ¼n ve Cengiz Korucu'nun dÃ¼kkan ile daireleri Ã¼zerlerini geÃ§irip kendisi ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zihinsel engelli oÄŸlu Deniz Korucu'yu dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Anne Korucu, 2 Ã§ocuÄŸu hakkÄ±nda avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§undan suÃ§ duyurusunda bulundu.

"Ä°NSANIN EVLADI BÃ–YLE OLUR MU?"

Anne AyÅŸe Korucu, "YavrularÄ±m, 'Sen uÄŸraÅŸma vekaletini bize ver, biz hemen hallederiz' deyip beni notere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. MirasÄ± emaneten Ã¼zerlerine geÃ§irdiler. Denizâ€™in boÅŸanma davasÄ± vardÄ±, sonuÃ§landÄ±. Sonra miras hakkÄ±mÄ±zÄ± geri istedik. Hepsinde gÃ¶zÃ¼m yok bu yaÅŸtan sonra ama Deniz iÃ§in istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun bir evi olsun, DarÃ¼laceze'ye verir, kendine baktÄ±rÄ±r. Onu emekli yaptÄ±rdÄ±m, maaÅŸ alÄ±yor. Ben onun iÃ§in yaÅŸÄ±yorum. Yeliz ve Cengizâ€™e 'MirasÄ± tekrar bÃ¶lÃ¼ÅŸelim' dedim. 'Sen para dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun' dediler. Ben bu yaÅŸtan sonra parayÄ± ne yapayÄ±m? Onlar Deniz'imi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyince mecbur kaldÄ±m. Ä°nsanÄ±n evladÄ± bÃ¶yle olur mu? DÃ¼nya benim iÃ§in onlar. Deniz'im beni Ã§ok dinler, daha beni bir gÃ¼n kÄ±rmadÄ±. DÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mde bana o bakar" dedi.

Korucu, kÄ±zÄ± Yelizâ€™in kendisinden ÅŸu an oturduÄŸu ev iÃ§in kira istediÄŸini de iddia etti.

"KARDEÅžLERÄ°M BENÄ° Ä°STEMEDÄ°"

Deniz Korucu da "KardeÅŸlerim beni dolandÄ±rdÄ±. Beni istemediler, kovdular. Ben hakkÄ±mÄ± istiyorum. Annemin hakkÄ±nÄ± da benim hakkÄ±mÄ± da yediler" diye konuÅŸtu.

AVUKAT: "ANNE VE OÄžUL MÄ°RAS DIÅžI BIRAKILDI"

AyÅŸe Korucu'nun avukatÄ± Neslihan MemiÅŸoÄŸlu ise yaÅŸananlarÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"EyÃ¼psultanâ€™da merkezi konumda iki daire ve bir dÃ¼kkan sahibiler. BabalarÄ±ndan kalan miras. Deniz Beyâ€™in geÃ§miÅŸte dava Ã§ekiÅŸmeli ve maddi manevi tazminat istemli boÅŸanma davasÄ± oldu. Deniz, eÅŸi ve eÅŸinin ailesiyle sorunlar yaÅŸadÄ±. BunlarÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek kardeÅŸleri Yeliz ve Cengiz, Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gidiyorlar, anne ve kardeÅŸlerinin hisselerini kendi Ã¼zerlerine alÄ±yorlar. Åžu an mÃ¼vekkillerimin Ã¼zerine hiÃ§bir ÅŸey kayÄ±tlÄ± deÄŸil. KardeÅŸler, iÅŸi oldu bittiye getiriyorlar. Denizâ€™in boÅŸanma davasÄ± bitiyor ve Ã§ocuÄŸunun velayetini alÄ±yor. Anne AyÅŸe Korucu diyor ki 'ArtÄ±k tapularÄ± dÃ¼zeltelim, bu gerÃ§ek bir satÄ±ÅŸ deÄŸil, sizin Ã¼zerinizde emanet olan bir ÅŸey.' Ã‡ocuklarÄ± ise sÃ¼rekli oyalÄ±yor, 'HayÄ±r biz vermeyiz' diyorlar. Daha sonra da annelerine, 'Senin aklÄ±n gidip geliyor, Denizâ€™in hala zihinsel engeli var' diye sÃ¶ylÃ¼yorlar. Biz de Ä°stanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesiâ€™ne karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z verilen taÅŸÄ±nmazlarÄ±n tekrardan mÃ¼vekkillerime iade edilmesi ve miras payÄ±nÄ±n iade edilmesi iÃ§in tapu tescil iptal davasÄ± aÃ§tÄ±k. Mahkeme taÅŸÄ±nmazlara tedbir koydu."

"Biz evlat olarak gelip annelerinden Ã¶zÃ¼r dileyecekler, haklarÄ±nÄ± teslim edecekler diye beklerken bunlar avukat tutuyor" diyen avukat MemiÅŸoÄŸlu, "Avukat bir cevap dilekÃ§esi veriyor. Diyor ki; 'Biz bu mallarÄ± sattÄ±k.' Biz de dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±k. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na 'nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§undan dilekÃ§e verdim. Anne ve oÄŸlu, miras dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Benim mÃ¼vekkillerimin biri yaÅŸlÄ±, diÄŸeri zihinsel engelli. Anne ve oÄŸlu her gÃ¼n sabaha kadar aÄŸlÄ±yor. Annelerini Ã¶ldÃ¼recekler kahÄ±rlarÄ±ndan. Bu genÃ§ de annesi Ã¶lÃ¼nce ortada kalÄ±r. Denizâ€™in bir yavrusu var. Onu da yetimhaneye verirler, bÃ¶yle bir tezgah kurmuÅŸlar.'' ifadelerini kullandÄ±.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°LER

Yeliz AkgÃ¼n ve Cengiz Korucu ise haklarÄ±ndaki tÃ¼m iddialarÄ± reddettiklerini belirttiler.

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