Anneannesinin dışarı çıkmasını 'virüs var' diyerek engelledi

Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve ablası Elif (6) ile vakit geçirdi. Ardından da evden çıkmak istedi. Anneannelerinin dışarı çıkmak için hazırlandığını gören kardeşler, kapının önüne geçti. "Neden dışarı çıkmayayım?" diye soran anneanneye küçük kızlardan Ayşe, ağlayarak, "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" yanıtını verdi. Ağlayan torununa sarılan Neriman Uysal, "Ben sizi üzmek istemiyorum. Vazgeçtim gitmiyorum" dedi. Anneanne ve torunlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.