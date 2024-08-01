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Anneannesini öldürmüştü! Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu psikiyatri hastanesinde gözetim altında

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#Abdüllatif Şener#Ankara#Cinayet
Anneannesini öldürmüştü Eski bakan Abdüllatif Şenerin oğlu psikiyatri hastanesinde gözetim altında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 12:30

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İfadesi alınamayan Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Anneannesini öldürmüştü Eski bakan Abdüllatif Şenerin oğlu psikiyatri hastanesinde gözetim altında

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#Abdüllatif Şener#Ankara#Cinayet

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