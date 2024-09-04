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Anneannesini öldürmüştü... Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında yeni gelişme: Kamu davası açıldı

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#Abdüllatif Şener#Cinayet#Bedirhan Şener
Anneannesini öldürmüştü... Abdüllatif Şenerin oğlu hakkında yeni gelişme: Kamu davası açıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 16:49

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabanca ile öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

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Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener, 1 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı.

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AKIL HASTALIĞI YA DA ZAYIFLIĞI YOK

Gözlem süresi sonunda Bilkent Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen rapora göre; Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, işlediği iddia edilen suçla ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Bunun üzerine 29 Ağustos'ta Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAMU DAVASI AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma sonrası kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "'Üst soya karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır" denildi.

 

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#Abdüllatif Şener#Cinayet#Bedirhan Şener

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