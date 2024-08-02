Anneannesini öldüren Bedirhan Şener 3 hafta gözlem altında olacak

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TBMM’de memur olarak çalışan ve yalnız yaşayan, psikiyatri ilaçları kullandığı tespit edilen eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener (42), ailesinin telefonlarına yanıt vermemeye başladı. Abdüllatif Şener, eşi ve eşinin annesi Leyla Çetiner’i (80) yanına alarak önceki gece saat 20.45 sıralarında oğlunun evine gitti. Şener aracı park ederken eşi ve Çetiner, daireye çıkarak zile bastı.

KAPI AÇILINCA ATEŞ ETTİ

İddialara göre Bedirhan Şener, kapıya açar açmaz annesi ve anneannesinin üzerine ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Leyla Çetiner ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetiner kurtarılamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan soruşturma başlatarak şüpheli Bedirhan Şener’i gözaltına alınması talimatı verdi.

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Bedirhan Şener emniyette, “Şu anda psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum ifade vermek istemiyorum, susma hakkımı kullanmak istiyorum” diyerek ifade vermedi. Psikolojik durumunun iyi olmaması nedeniyle Şener, Ankara Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne sevk edildi.

AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği de şüpheli Bedirhan Şener’in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’nde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verdi. Kararda, şüphelinin sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda akıl sağlığının yerinden olup olmadığı konusunda rapor istenilmesine de hükmedildi. Şener’in ‘akıl sağlığı yerinde’ olduğu yönünde rapor gelmesi halinde şüphelinin cezaevine sevkinin sağlanacağı belirtildi.

Öte yadan Anneanne Leyla Çetiner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Ardından dün ikindi namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi’nde Çetiner için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Abdüllatif Şener, eşi Berrin Şener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski bakanlardan Taner Yıldız ve İsmet Yılmaz, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çetiner’in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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‘OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ’

ESKİ bakan Abdüllatif Şener yaşanılan olayla ilgili olarak da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, oğlunun yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunarak, “Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz” dedi.