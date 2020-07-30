Anneanne ve torunun öldüğü yangınla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Esenyurt'ta anneanne ve torununun öldüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum kadında 28 Temmuz tarihinde sabah saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Suna Urtanur (56) ile 8 yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetmiş, olayda ayrıca 3 kişi yaralanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde olayın kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan daha öncede polis tarafından yakalanan Ahmet T. (38) olduğu belirlendi.

BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Polis düzenlediği operasyonla şüpheli Ahmet T.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın Çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

BİR ÇOK YANGIN ÇIKARTMIŞ

Poliste suçunu itiraf eden şüphelinin ayrıca 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen 4 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Şüpheliyle ilgili soruşturmanın Cinayet Büro Amirliğinde devam ettiği şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.