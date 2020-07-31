Anneanne ve torunun öldüğü yangını çıkardığı belirlenen kişi tutuklandı

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında 28 Temmuz tarihinde sabah saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Suna Urtanur (56) ile 8 yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetmiş, olayda ayrıca 3 kişi yaralanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde olayın kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edilmişti. Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan da kaydı olan Ahmet T. (38) olduğu belirlendi. Şüpheli Ahmet T. polisin düzenlediği operasyonla Bahçelievler'de yakalandı. Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ahmet T. dün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ahmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.