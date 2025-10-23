Anneanne karışımı umut oldu

Haberin Devamı

DENİZ Helin Polat, Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde henüz üçüncü sınıf öğrencisiyken anneannesi Yıldız Özdemir’in yönteminden ilham aldı. Ardahan Göle’de yaşayan anneanne Yıldız Özdemir, sinir otu bitkisini kaynattığı suyu, un ile karıştırarak büyükbaş hayvanlarının yaralarına uyguluyordu. Tabir-i caizse ‘kocakarı ilacı’ndan ilham alan torun Deniz Helin Polat ise aynı bölümden arkadaşı Ayşegül Şahin ile birlikte bu bitkiyi araştırmaya başladı. Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Dr. Ali Deniz Dalgıç ve Dr. Sesil Çınar rehberliğinde gerçekleştirilen araştırmada bitkinin antibakteriyel özelliği gözlemlendi ve bazı bakterileri yok etmeyi başardığı görüldü. Bunun üzerine proje için TÜBİTAK’a başvuruldu ve mali destek alındı. Sinir otunun hem dünyayı gelecekte tehdit etmesi beklenen antibiyotik direncine karşı hem de inatçı enfeksiyonlara karşı etkili olabileceği düşünülüyor. Araştırma sonuçları bir makale haline getirildi ve uluslararası dergilerde yayınlanmayı bekliyor.

‘ANTİBİYOTİK DİRENCİNE ÇÖZÜM OLABİLİR’

Anneannesinin yaptığı karşımın yaraları beklenenden çok daha hızlı iyileştirdiğini gözlemleyen Deniz Helin Polat, “Bitkinin geleneksel tıpta yara iyileştirici ve mikrop önleyici olarak bilindiğini öğrenince, bu bilgiyi bilimsel yöntemlerle sınamak ve modern tıbbın hizmetine sunmak istedik. Gelenekten gelen bu deneyimin, antibiyotik direncinin arttığı günümüzde yeni bir çözüm olabileceğini fark ettik” ifadelerini kullandı.

Ayşegül Şahin ise “Doğal özütle desteklenen tedaviler, antibiyotik dozunu düşürüp yan etkileri azaltıyor. Bu sayede antibiyotik direncine karşı daha etkili bir yaklaşım sunuyor” dedi.

Dr. Ali Deniz Dalgıç da bu yöntemin fazla dozda antibiyotik kullanımının önüne geçebileceğini söyledi.