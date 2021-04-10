Dövdü, aldattı, benzin dökerek yaktı! Gözlerini açar açmaz ilk onları sordu...

Tekirdağ’da şoför Ekrem Aydın ile Ayşe Aydın 13 yıl önce evlendi. İki çocukları dünyaya gelen çift, geçtiğimiz yıl bankadan kredi çekerek bir ev aldı. Borçları ödeyebilmek için Ayşe Aydın (29) da bir fabrikada işe başladı. Her şey güzel giderken, Ekrem Aydın’ın eşini başka bir kadınla aldattığı ortaya çıktı. Ekrem Aydın kendisinden boşanmak isteyen eşini 4 ay önce feci şekilde dövdü. Kolu kırılan Ayşe Aydın, İstanbul’da yaşayan babasının evine gitti ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.





ÇOCUKLARI İÇİN GİTTİ

Ekrem Aydın’ın annesi, Ayşe Aydın’ı arayarak oğlu ile barışmasını istedi. İki çocuğunun hasretine dayanamayan Ayşe Aydın yeniden Tekirdağ’a döndü. 28 Mart günü otomobilde giderken çiftin arasında bir kez daha tartışma çıktı. Otomobili kenara çeken Ekrem Aydın, üzerine benzin döktüğü eşini ateşe verdi. Yoldan geçenler tarafından söndürülen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ’daki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için İstanbul’daki yanık tedavi merkezine sevk edildi.

Yanık bölümünde uyutulan Ayşe Aydın, önceki gün ilk defa gözlerini açtı. Yanına gelen doktorlara 11 yaşındaki oğlu Yiğit ile 7 yaşındaki kızı Merve’yi sordu. Çocuklarının iyi olduğu haberini alan Ayşe Aydın, yeniden durumu ağırlaşınca doktorlar tarafından tekrar uyutuldu.

‘KIZIMI KORUYAMADIM’

Ayşe Aydın’ın beşinci ameliyatını olduğunu anlatan babası Teknur Karataş, “Kızım çocukları için geri dönmüştü. Gitmemesi için yalvardım ama çocuklarının hasretine dayanamadı. Kızımı o cani adamdan koruyamadım” dedi.

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