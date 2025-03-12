OÄŸlunun hesabÄ±na gelen paradan sonra dÃ¼nyasÄ± baÅŸÄ±na yÄ±kÄ±ldÄ± | Bankadan aranÄ±nca gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi... Ã–mrÃ¼mde bu kadar parayÄ± gÃ¶rmedim

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Antalya'da yaÅŸayan ÅžÃ¼kran Eraslan, kendisini telefonla arayarak banka gÃ¶revlisi olarak tanÄ±tan ve hesabÄ±na kart promosyon aidatÄ± Ã¶demesi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n hedefi oldu. 6 Åžubat gÃ¼nÃ¼ saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda aranan Eraslan'a telefonda kendisini banka gÃ¶revlisi olarak tanÄ±tan ÅŸahÄ±s, birikmiÅŸ kart ve promosyon aidatÄ± olduÄŸunu, bunun Ã¶demesinin hesabÄ±na yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak tuÅŸlama hatasÄ± nedeniyle paranÄ±n oÄŸluna ait banka hesabÄ±na 86 bin TL olarak gÃ¶nderildiÄŸini sÃ¶yledi. O sÄ±rada evde olan oÄŸlunu kaldÄ±ran Eraslan ve oÄŸlu, banka hesabÄ±nÄ± kontrol ettiklerinde hesapta yÃ¼klÃ¼ miktarda para bulunduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼. Telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri kiÅŸi, hatanÄ±n dÃ¼zeltilmesi ve parayÄ± banka havuzuna gÃ¶ndermeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. PaniÄŸe kapÄ±lan Eraslan, ÅŸahsÄ±n yÃ¶nlendirmesi ile verilen IBAN numarasÄ±na para gÃ¶nderme iÅŸlemini Ã¼Ã§ kez art arda gerÃ§ekleÅŸtirdi. Telefonun kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan farklÄ± bir numaradan aranan ve banka hesaplarÄ±ndan kredi Ã§ekildiÄŸini, ek hesabÄ±nÄ±n yÃ¼kseltildiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Eraslan hayatÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±.

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HESABINDAN 242 BÄ°N TL Ã‡EKÄ°LMÄ°Åž

HesabÄ±ndan toplam 242 bin TL Ã§ekilen ve ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran Eraslan, karakol ile savcÄ±lÄ±ÄŸa giderek ÅŸikayette bulundu. ÅžÃ¼kran Eraslan, "Telefonla beni arayan kiÅŸi kart ve promosyon aidatÄ± Ã¶demesi yapÄ±lacaÄŸÄ± ama tuÅŸlama sonucu bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi. Benim hesabÄ±ma yatÄ±rÄ±lacak olan 8 bin 600 TL kart ve promosyon aidatÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla oÄŸlumun hesabÄ±na 86 bin TL olarak gÃ¶nderildiÄŸini ve bunun kendi hatalarÄ± olduÄŸunu, mesai saatinin bitimine yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in bunu dÃ¼zeltmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. OÄŸlumu kaldÄ±rÄ±p hesabÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸimizde gerÃ§ekten hesabÄ±nda 86 bin TL olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k" dedi.

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"AYNI Ä°ÅžLEMÄ° 3 KEZ TEKRARLATTI"

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Hesapta gÃ¶rdÃ¼kleri yÃ¼klÃ¼ miktardaki para karÅŸÄ±sÄ±nda korktuklarÄ±nÄ± belirten Eraslan, "13 bin 600 TL Ã¶lÃ¼m aylÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±, Ã¶mrÃ¼mde bu kadar parayÄ± gÃ¶rmediÄŸimi sÃ¶yledim. Bu parayÄ± banka havuzuna gÃ¶ndermemiz gerektiÄŸini sÃ¶yledi. OÄŸlum parayÄ± gÃ¶nderdi, paranÄ±n dÃ¼ÅŸmediÄŸini sÃ¶yledi. AynÄ± iÅŸlemi tekrarlattÄ± bize, sonra bir daha tekrarlattÄ±. Havuza dÃ¼ÅŸmedi dediÄŸi iÃ§in Ã¼Ã§ sefer tekrarladÄ±k biz bu iÅŸlemi. HesaplarÄ±n gÃ¼ncellenmesi iÃ§in bir kod geleceÄŸini sÃ¶yledi. O arada bankamÄ±n ne mobiline ulaÅŸabildim ne de ÅŸubemden arandÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

"DÃœNYAM BAÅžIMA YIKILDI"

Telefondaki kiÅŸiyle konuÅŸurken oÄŸlunun bankasÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Eraslan, "OÄŸlumun bankasÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸteri hizmetleri arayarak hesaba ÅŸÃ¼pheli para giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. O arada benim gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m telefon kapandÄ±. 10 dakika sonra benim ÅŸubem aradÄ±. HesabÄ±nÄ±zdan ÅŸu kadar kredi Ã§ekildi, ek hesabÄ±nÄ±z yÃ¼kseltildi, para Ã§ekildi diye. DÃ¼nyam baÅŸÄ±ma yÄ±kÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸlemi benim yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±, benim Ã§ekmediÄŸimi sÃ¶ylediÄŸim halde. Hemen karakola gitmemizi sÃ¶ylediler. Hemen karakola gittik. Karakol bizi Siber SuÃ§lara yÃ¶nlendirdi. O gÃ¼nden bu yana oÄŸlumun da benim de dÃ¼nyamÄ±z baÅŸÄ±mÄ±za yÄ±kÄ±ldÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.