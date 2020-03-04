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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:24,Son Güncelleme:/

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda yürüyen anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

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