Anne ve oğlu, heyelanda hasar gören evlerinin penceresinden çıkmış

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Kentte önceki gün etkili olağan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumuz etkiledi, bazı derelerin su seviyesi ve debisi yükseldi, suyun rengi yeşilden, kahverengiye döndü. İlçe belediyeleri tarafından hoparlörlerden anonslar yapılarak dereden uzak durulması istendi. Vakfıkebir, Sürmene, Köprübaşı ve Maçka ilçelerinde taşkın ve irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Gümüşhane kara yolu, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

KAPI TOPRAKLA KAPANINCA PENCEREDEN ÇIKTILAR

Kuvvetli yağış, Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi’nde de sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Yüksekten kopan toprak ve kaya parçaları yamaçtaki Remziye Altuntaş ile oğlu Yaşar Altuntaş’ın yaşadığı 2 katlı ev ve bahçesinde hasara neden oldu. Heyelanda giriş kapısı toprakla kapanan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu, komşularının yardımı ile pencereden çıktı. Ahırdaki hayvanlarını da çıkartan aile, akrabalarının yanına yerleşti. Bölgede incelemede bulunan AFAD ekipleri, hasar gören eve oturulamaz raporu verdi.

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‘ÇOK KORKUNÇTU’

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Yaşar Altuntaş, “Yağmur yağıyordu. Evde annemle beraberdim, bir ses duydum. Pencereden bakınca heyelanın geldiğini gördüm. Hemen anneni uyandırdım. Ön kapı toprakla kapanmıştı. Heyelan da gelmeye devam ediyordu. Oradan çıkamayınca hemen pencereye koştuk. Komşular geldi. Pencereden çıkmamıza yardım etti. Ahırda hayvanlarımız vardı. Onları da komşuların yardımı ile çıkarttık. Çok korkunçtu. Allah kimseye yaşatmasın. Heyelanın altında da kalabilirdik. Yavru bir köpeğim var. Ona da bahçede yuva yapmıştım. Heyelan gelince onu da kurtardık. Canımız sağ çok şükür. Heyelan altında kalabilirdik. Allah kurtardı” diye konuştu.