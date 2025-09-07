×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Muğla#Seydikemer
Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 16:30

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı’nın kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Serpil Karcı ile Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Anne ve oğlu feci kazada hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Muğla#Seydikemer

BAKMADAN GEÇME!