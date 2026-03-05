Anne ve kızını kadınlar uğurladı

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sahili’nde 1 Mart’ta Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8) denizde hareketsiz halde bulunmuştu. Anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler için dün öğlende Ümraniye Hidayet Camisi’nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Törene Fatmanur Çelik’in yakınları, sevenleri ve kadınlar katıldı. Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne ve kızın tabutlarını kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in cenazeleri Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.