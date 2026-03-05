×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve kızını kadınlar uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Zeytinburnu#Deniz
Anne ve kızını kadınlar uğurladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 07:00

Denizde ölü bulunan 30 yaşındaki Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler, Ümraniye’de düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve kızın tabutlarını kadınlar taşıdı.

Haberin Devamı

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sahili’nde 1 Mart’ta Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8) denizde hareketsiz halde bulunmuştu. Anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler için dün öğlende Ümraniye Hidayet Camisi’nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Törene Fatmanur Çelik’in yakınları, sevenleri ve kadınlar katıldı. Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Anne ve kızın tabutlarını kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in cenazeleri Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Zeytinburnu#Deniz

BAKMADAN GEÇME!