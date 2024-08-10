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Anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

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#Konya#Tahkikat#Polis
Anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 05:04

Konya'da tekel bayisi işletmecisi bir şüpheli, anne ve kızını sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Alemdar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tartışma kavgaya dönüşerek iş yerinin dışına taşarken, M.A. pompalı tüfek ile anne ve kızının bacağına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve kızı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken durumların iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli M.A. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Konya#Tahkikat#Polis

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