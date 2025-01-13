Anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu... Villada dehşet

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Anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan, yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Necip O., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Durumunun kritik olduğu belirtilen Necip O.’nun anne ve kızı vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son vermeye çalıştığı belirtildi. Necip O.’nun olaydan önce İstanbul’da yaşayan akrabalarını arayarak, “Biz intihar edeceğiz” diyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Necip O.’nun akrabalarının da komşularına haber verdiği, komşularının da villaya gidip pencereden bakınca aile bireylerini kanlar içinde yerde yatarken görüp polise bildirdiği kaydedildi. Evde yapılan aramada Necip O.’nun bıraktığı bir mektup da bulundu.