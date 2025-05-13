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Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı

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#İtfaiye Eri#Aydın#Nazilli
Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 11:23

18 Mart tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yürek yakan bir olay yaşanmıştı. İtfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. İtfaiye eri T.G., şüphe üzerine gözaltına alındı.

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Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

OLAYA NEDEN OLMA ŞÜPHESİYLE GÖZALTINADA

İtfaiye personeli T.G, evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı

T.G'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta T.G'nin evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. T.G'nin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

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Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı

Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı

Anne ve iki çocuğu yangında ölmüştü Acı olayda kan donduran şüphe: İtfaiye personeli baba gözaltına alındı

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#İtfaiye Eri#Aydın#Nazilli

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