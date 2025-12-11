Anne ve iki çocuğu yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri'ye getirildi.

Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer'in cenazeleri, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

