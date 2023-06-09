×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Trabzon#Ulu Cami
Anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Fransa’da bıçaklanarak öldürülen Çağla Dereli ile kızı Selinay ve oğlu Ata, dün Trabzon’un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve çocukları gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Haberin Devamı

Fransa’nın Dreux kentinde 25 Mayıs’ta, Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çağla Dereli’den (37) haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Çağla Dereli, kızı Selinay (13) ve oğlu Ata’yı (1.5) kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüklerini belirledi. Anne ve iki çocuğunun cesetleri, otopsi için morga götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, defnedilmek üzere Trabzon’a gönderildi. Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan anne ve 2 çocuk için dün cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Çağla Dereli ile çocukları dualarla yan yana toprağa verildi.

Haberin Devamı

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli, Trabzon nüfusuna kayıtlı eşi Y.K., gözaltına alındı. 2 yıl önce eşi ve kızına yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası alan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Trabzon#Ulu Cami

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe