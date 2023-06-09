Anne ve iki çocuğu toprağa verildi

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Fransa’nın Dreux kentinde 25 Mayıs’ta, Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Çağla Dereli’den (37) haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde Çağla Dereli, kızı Selinay (13) ve oğlu Ata’yı (1.5) kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüklerini belirledi. Anne ve iki çocuğunun cesetleri, otopsi için morga götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, defnedilmek üzere Trabzon’a gönderildi. Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan anne ve 2 çocuk için dün cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Çağla Dereli ile çocukları dualarla yan yana toprağa verildi.

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EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli, Trabzon nüfusuna kayıtlı eşi Y.K., gözaltına alındı. 2 yıl önce eşi ve kızına yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası alan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.