Anne ve iki çocuğu gazdan zehirlenip hayatını kaybetmişti! Cenazede gözyaşları sel oldu

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Keçiören ilçesi, Güçlükaya Mahallesi, Eleşkirt Sokak'ta 3 katlı apartmanda önceki gece yaşanan olayda doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuran bina sakinlerinden İbrahim I., burada polise kokunun apartmandan geldiğini söyledi. Binaya giden ekipler, gaz kokusunun ikinci kattaki daireden geldiğini tespit etti.

Eve giren ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Hayatını kaybeden Döndü Batmaz ve çocuklarının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Döndü Batmaz'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı Köyü'ne getirildi.

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Dün akşam köy meydanında kılınan namazın ardından Döndü Batmaz'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

2 KARDEŞ GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Özkan ve Umut Batmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere Köyü'ne getirildi. Cenaze namazına Batmaz kardeşlerin yakınları ve köylüler katıldı. Baba Özgür Batmaz ve bazı aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, güçlükle ayakta durdu. Gökdere Cemevi önünde kılınan namazın ardından Batmaz kardeşlerin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.