×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anne ve babasıyla birlikte ölü bulunan Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Samyeli Kaya#Mardin#Evlerinde Ölü Bulunan Aile
Anne ve babasıyla birlikte ölü bulunan Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 12:39

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşadıkları dairede annesi 33 yaşındaki Berna Kaya ve babası 37 yaşındaki Mehmet Kaya ile birlikte başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın 4’üncü yaş doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya çifti ile çocukları Samyeli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesinde Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbula 2 saat mesafede kar yağışı... Bu illerde yaşayanlar dikkat: Dolu, sel ve yıldırım tehlikesi var Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyorİstanbul'a 2 saat mesafede kar yağışı... Bu illerde yaşayanlar dikkat: Dolu, sel ve yıldırım tehlikesi var! Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyorHaberi görüntüle

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, silahın evde bulunmadığı tespit edildi. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda da zorlanma olmadığı belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu saptandı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Anne ve babasıyla birlikte ölü bulunan Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Gözden KaçmasınPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüHaberi görüntüle

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. ile B.K. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve babasıyla birlikte ölü bulunan Samyeli’nin doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

4. DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken Samyeli Kaya'nın 4’üncü yaşının kutlandığı doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmet Kaya’nın elindeki pasta ile odaya girdiği, Samyeli’nin de üzerinde ‘Canım Kızım’ yazan pastanın üzerindeki muma üflediği, daha sonra kameraya bakarak gülümsediği anlar yer aldı. Ardından Mehmet Kaya’nın kızının yanağından makas aldığı ve aile fotoğrafı çektikleri görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samyeli Kaya#Mardin#Evlerinde Ölü Bulunan Aile

BAKMADAN GEÇME!