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Anne ve babasını kurtarmak için binaya girdi, kendisi de hayatını kaybetti

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#Deprem#Kahramanmaraş#Mücahit Tunç
Anne ve babasını kurtarmak için binaya girdi, kendisi de hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 10:20

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çöken binada anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, kendisi de enkaz altında kalan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olan Mücahit Tunç yaşamını yitirdi. 

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Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak 1,5 yıl önce tayini çıkan Hakkarili 2 çocuk babası Tunç, Kahramanmaraş merkezli depreme evde yakalandı. Büyük bölümü çöken binadan çocuklarını kurtaran Mücahit Tunç, annesi Halime ve babası kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak bu sırada yaşanan artçı sarsıntıyla bina tamamen çöktü, Mücahit Tunç da enkaz altında kaldı.

Ekiplerin dün yaptıkları çalışmayla Mücahit Tunç, babası Kasım ve annesi Halime Tunç'un cansız bedenleri çıkartıldı. Cenazelerin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'ye getirileceği belirtildi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Mücahit Tunç

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