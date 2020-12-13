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Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Anne ve babasını koronavirüsten kaybetti

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Anne ve babasını koronavirüsten kaybetti
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GENEL Maden İşçileri Sendikası(GMİS) eski Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin anne ve babası, 23 gün arayla koronavirüsten yaşamını yitirdi.

GMİS eski genel başkanı Ahmet Demirci'nin annesi Cemile Demirci (82) ile babası Kadir Demirci (84), geçen kasım ayında koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan çiftten Cemile Demirci, 21 Kasım'da hastalığa yenik düştü. Baba Kadir Demirci de bugün tedavi gördüğü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 23 gün arayla anne ve babasını kaybeden Ahmet Demirci, üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Demirci, "Annem ve babam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Annemin yokluğu ve bu hastalık seni fazla yordu. Annemden daha fazla ayrı kalamadın babam. Allah rahmet eylesin, mekanınız cennet olsun" dedi.

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