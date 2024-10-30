Anne ve babasına saldıran ağabeyini öldürdü

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Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda İddiaya göre, Murat K. ile kardeşi Yücel K. dün akşam saatlerinde kamyonlarındaki pancarları tarlalarına boşalttı. Murat K., iş bittikten sonra kardeşine “Sabah erken kalk da, kamyonun kasasındaki pancarlardan dökülen toprakları temizle” dedi.

Evli ve bir çocuk babası Murat K., bugün kendi evinden babasının evine geldiğinde, kardeşinin yattığını gördü. Kardeşini uyandırıp, kamyonun kasasındaki toprakları niçin boşaltmadığını sordu. Bunun üzerine iki kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 55 yaşındaki Ali K. ile aynı yaştaki eşi Kudret K., çocuklarını ayırmaya çalıştı.

Bu sırada Murat K., babasını dövüp, annesinin üzerine saldırmak istedi. Buna sinirlenen Yücel K. da, diğer odadan aldığı av tüfeğiyle ağabeyinin üzerine ateş açtı.



Göğsünden yaralanan Murat K., ambulansla Yunak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat K., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yücel K. da av tüfeğiyle birlikte Jandarma Karakolu’na gelerek teslim oldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.